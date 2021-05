Milano. Linea M1 tra Pasteur e Palestro temporaneamente sospesa per suicidio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2021 – La circolazione della M1 tra Pasteur e Palestro dopo un suicidio. di una donna di 70 anni, avvenuto nella banchina della stazione di Porta Venezia in direzione Sesto. Sono in servizio bus sostitutivi per servire le stazioni della tratta sospesa.

Per cambiare con la M2 usate Cadorna. In alternativa a Porta Venezia considerate altre stazioni ferroviare come Repubblica, Garibaldi e Dateo.

Considerate maggiori tempi di viaggio sul resto della linea: stiamo scaglionando gli ingressi con possibili blocchi ai tornelli.