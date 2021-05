(mi-lorenteggio.com) Pescara, 19 maggio 2021 – l reparto volo di Pescara è stato impegnato questa mattina con l’elicottero Drago 52 per intervento di assistenza al personale sanitario con un doppio trasporto urgente di organi. Dopo averli trasportati da Ascoli a Pescara, due aerei che erano in attesa, sono poi partiti per la volta di Venezia e Bergamo.

Redazione