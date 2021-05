Bollate. ‘HURRA!’ – Comune e Parrocchie bollatesi scendono in campo

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 20 maggio 2021. Si chiama HURRA’ ed è la proposta educativa che le parrocchie, con il supporto del Comune, stanno organizzando per l’estate 2021 nel periodo dal 14 giugno al 16 luglio. Le attività sono destinate alla fascia d’età 6-14 anni, in collaborazione con le cinque parrocchie bollatesi e nel rispetto delle normative vigenti determinate dalla pandemia.

L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie bollatesi, in particolare di quelle maggiormente fragili economicamente e che hanno impegni lavorativi esterni. “Anche quest’anno prosegue la collaborazione Comune e Parrocchie– spiegano il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore alle Politiche educative Ida de Flaviis. Grazie alla disponibilità degli oratori e dei parroci, che vogliamo ringraziare per quanto fanno, riusciremo ad andare incontro ai bisogni delle famiglie e a garantire l’intrattenimento estivo per i bambini e bambine di Bollate”.

Al proposito, nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni.

V.A.