Cerimonia in memoria di Tunde Blessing, venerdì 21 maggio ore 11:00 – Mazzo Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 maggio 2021. La comunità rhodense è rimasta particolarmente colpita dall’uccisione di Tunde Blessing, la giovane donna di 25 anni trovata nella campagna vicino a Mazzo.

Insieme a Centro Antiviolenza HARA, Associazione Lule, Casa delle Donne di Rho, il Comune di Rho vi invita ad una breve commemorazione per ricordare Tunde e tutte le persone vittime di un sistema di sfruttamento e di violenza venerdì 21 maggio alle ore 11:00 in via Morandi all’altezza della pista ciclabile della Via D’Acqua.

Un momento per dimostrare il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a chi si trova in Italia, lontano dal suo paese, soggetto di tratta e obbligato alla prostituzione.

V.A.