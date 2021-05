IMMIGRATI, ASSESSORE DE CORATO: PREOCCUPATI DA ENNESIMA ONDATA. COMMISSIONE ‘STATO-REGIONI’ CHIEDE INCONTRO A MINISTRO

Milano, 20 maggio 2021 – “Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sicilia hanno espresso preoccupazione per la nuova ondata migratoria che ha colpito l’Italia”. Lo ha detto l’assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenendo alla riunione della Commissione immigrazione della Conferenza Stato-Regioni che si è svolta ieri.

“La Commissione – ha aggiunto De Corato – ha redatto un documento, le Regioni chiedono un incontro urgente con il Governo per capire come intenda affrontare il tema, porlo in sede europea e rispondere alle diverse esigenze che le Regioni rappresentano”.

“Ricordo – ha concluso l’assessore regionale – che da inizio anno allo scorso 18 maggio sono sbarcati sulle coste italiane 13.358 presunti richiedenti asilo. La maggior parte di loro, però, arriva da Paesi ove non vi è la guerra né carestia. Come ad esempio i 2.222 immigrati del Bangladesh e i 1.781 tunisini”.