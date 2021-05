OPERA. LA LEGA IN PIAZZA PER IL TESSERAMENTO

Lega al Governo, commissariamento del Comune, referendum sulla giustizia ed il fermo no all’invio dei migranti. Questi i temi sotto il gazebo al mercato.

(mi-lorenteggio.com) Opera, giovedì 20 maggio – mattina la Lega di Opera torna alle origini e dopo oltre un anno passato tra videoconferenze e piccole riunioni, improvvisate in strada, riapre il suo gazebo bianco nella piazza del mercato per avviare l’imponente campagna del tesseramento e parlare di Lega al Governo.

«È la vera Lega Lombarda quella che scende in piazza per ascoltare la gente, rispondere alle domande dei cittadini e rilanciare la nostra azione – spiega Ettore Fusco – insomma diamo spazio al Popolo ed in particolare gli diamo la possibilità di sfogarsi per la spiacevole situazione cittadina».

Opera infatti è stata commissariata dopo l’avvio dell’indagine che ha portato all’arresto del Sindaco di Noi con l’Italia, del capo settore dell’ufficio tecnico e di alcuni imprenditori.

Così con l’ex Sindaco leghista Fusco alla guida della coalizione di Centrodestra si tornerà in anticipo a elezioni nel mese con una agguerrita opposizione che è già in campagna elettorale.

«La situazione legata al commissariamento ed alle prossime elezioni monopolizza l’interesse dei cittadini – conferma Fusco – tutti mi chiedono se posso tornare a fare il Sindaco dopo i due mandati consecutivi e siamo in piazza anche per questo, per spiegare che è possibile».

Tesseramento, Lega al Governo e situazione locale saranno i temi principali sotto il gazebo del al mercato operese, ma c’è anche altro in vista dato che proprio Fusco ha annunciato che si opporrà alla distribuzione voluta dal Ministro Lamorgese di migranti sul territorio e che Matteo Salvini ha annunciato a breve la campagna referendaria per riformare la giustizia e siamo certi che le truppe leghiste siano già mobilitate su entrambi i fronti, quello dell’immigrazione e quello della riforma che potrebbe portare ad una volta epocale nella giustizia italiana.

«Noi ci siamo – conferma l’ex Sindaco – come abbiamo già fatto in passato saremo al fianco dei cittadini nella lotta per il rispetto della legalità e quindi contro lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina per fare guadagnare il mondo criminale che gravita dietro una piaga paragonabile allo schiavismo ed al traffico di esseri umani». E c’è da crederci conoscendo i trascorsi della Città nelle occasioni in cui ha fatto valere le proprie ragioni.

V.A.