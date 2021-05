ROZZANO. INCIDENTE A VALLEAMBROSIA, GRAVE 23ENNE

Rozzano, 20 maggio 2021- Un 23enne è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dopo esser stato investito lungo la strada statale 35, alla rotonda tra via Valleambrosia e via Cassino Scanasio, mentre era in bici da un mezzo pesante. Dopo le prime cure, il ferito è stato subito trasferito in elicottero in ospedale, dopo esser stato liberato dal mezzo pesante stabilizzato e stabilizzato. Sul posto è giunta la Polizia Locale, che oltre a mettere in sicurezza il tratto interessato dal sinistro stradale, ha fatto tutti i rilievi.

Notevoli i disagi al traffico, lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni.

V. A.