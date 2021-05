Turismo e digital marketing, da Camera di commercio e Formaper arriva un corso gratuito per 20 giovani laureati

Turismo e digital marketing: arriva un corso gratuito per 20 giovani laureati disoccupati. Il tema è: esperto in digital marketing turistico. Il corso è promosso da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Formaper e la domanda di ammissione alle selezioni va inviata entro il 4 giugno. Le lezioni iniziano il 15 giugno 2021 e terminano il 13 luglio. Ha la durata di 60 ore, con moduli di 4 ore e viene realizzato on line, con webinar interattivi in diretta. Al termine del percorso formativo, per i partecipanti con almeno il 75% delle ore di frequenza, saranno organizzati colloqui con imprese, finalizzati all’inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini extracurriculari e collaborazioni. Per informazioni e modalità per presentare la candidatura:link .

Il corso è rivolto a 20 giovani under 30, disoccupati (ai sensi dell’art. 19 DGLS 150/2015), con un diploma di laurea almeno triennale. Il percorso formativo gratuito ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di supportare le aziende del comparto turistico che vogliono digitalizzare, innovare e promuovere via web e social media i propri servizi e prodotti. I partecipanti verranno coinvolti nell’elaborazione di project work per la filiera turistica, al fine di sviluppare le professionalità realmente richieste e ridurre il mismatch delle competenze turistiche.