BERGAMO. PROCEDONO I LAVORI PER IL NUOVO VIADOTTO DI PONTE VAL TALEGGIO – FOTO

Taleggio/BG, 21 mag) Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte a Taleggio (Bg) lungo la SP 24, finanziato da Regione Lombardia e Provincia di Bergamo: la conclusione del cantiere è prevista per la fine di dicembre di quest’anno. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato oggi dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli.

I FINANZIAMENTI – L’investimento è di 1.800.000 euro, di cui 1.400.000 da Regione Lombardia e 400.000 euro dalla Provincia di Bergamo che è ente attuatore. L’intervento comprende la messa in sicurezza del versante in frana e la sostituzione dell’attuale ponte bailey con un nuovo viadotto lungo la SP 24 in località Peghera.

ASSESSORE TERZI: CANTIERE PROCEDE – “Il cantiere – commenta l’assessore Terzi – procede e andiamo verso la risoluzione di un problema significativo. Il nuovo viadotto, in sostituzione del manufatto provvisorio, potrà garantire una viabilità funzionale e definitiva a beneficio del territorio e della sua economia: una buona notizia per chi in valle vive e lavora e per chi visiterà questi luoghi splendidi per turismo. Attraverso il Patto per la Lombardia e il Piano Lombardia abbiamo reperito le risorse necessarie intervenendo su un contesto certamente complesso che attiene anche alla difesa del suolo. Positiva anche in questa occasione la collaborazione con la Provincia di Bergamo”.

GAFFORELLI (PROVINCIA): VICINI ALLA SOLUZIONE – “Ci avviciniamo alla soluzione di uno dei punti più critici della viabilità bergamasca – commenta il presidente Gafforelli – che darà respiro agli spostamenti da e verso la Valle. La fragilità geologica del terreno ha messo a dura prova i nostri uffici, ma era fondamentale far sì che il territorio non venisse isolato, con tutto quello che ne consegue per l’economia, il turismo e la qualità della vita dei cittadini. Ringraziamo la Regione per il sostegno nella risoluzione del problema”.

IL NUOVO PONTE – Il nuovo ponte è in costruzione a valle dell’attuale ponte bailey: sarà lungo 56 metri e costituito da una struttura a scavalco della valle della Corna Grande con due campate. Previsti poi i raccordi del viadotto al tracciato stradale esistente lato Olda e lato Peghera, oltre agli interventi di regimazione dell’alveo del torrente Corna Grande.