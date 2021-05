(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 21 maggio 2021 – Oggi, intorno alle ore 12.20, in via Matteotti, all’altezza del civico 38, un uomo di 69 anni, è stato soccorso dal personale sanitario, giunto con un’automedica e un’ambulanza, per le ferite riportate dopo esser stato investito da un veicolo, mentre era in sella alla sua bici. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Redazion