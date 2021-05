IMPRESE, ASSESSORE GUIDESI INCONTRA STAKEHOLDER ECONOMICI: DA REGIONE IMPORTANTI STRUMENTI PER CRESCERE INSIEME

Lodi, 21 maggio 2021 – Una serie di incontri istituzionali dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, presso gli Uffici Territoriali per presentare le misure regionali agli stakeholder economici e per raccogliere le istanze provenienti direttamente dal territorio. La prima tappa di questo nuovo progetto si è tenuta a Lodi ed è coincisa con il ‘tour’ nelle imprese dei territori lombardi.

GUIDESI: FAR CONOSCERE IMPEGNO REGIONE PER ECONOMICA – “Questi momenti di confronto, che ho fortemente voluto, servono – ha spiegato l’assessore Guidesi – per far conoscere alle associazioni di categoria e alle imprese del territorio il pacchetto di finanziamenti e di provvedimenti già in essere o che saranno a breve messi in campo dal mio assessorato”.

TUTTE LE MISURE – I nuovi strumenti spaziano dal rafforzamento patrimoniale delle imprese, all’abbattimento dei tassi sui finanziamenti per il capitale circolante e gli investimenti. Dal sostegno all’importante sistema fieristico lombardo alla nuova misura per acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature per le micro e piccole imprese manifatturiere, dell’artigianato, del commercio e del turismo. Senza dimenticare due importanti settori come il digital business e l’economia circolare. Nel corso dell’incontro si è parlato del nuovo strumento di programmazione negoziata, attraverso la presentazione dell’Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST).

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE – In tema di rafforzamento patrimoniale, l’assessore Guidesi ha ricordato la recente misura che mette a disposizione 140 milioni di euro, di cui 15 a fondo perduto e 25 di garanzie, per le imprese che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e rilanciare la propria attività attraverso progetti di riconversione aziendale e di transizione digitale. Analoga misura è stata avviata anche per le cooperative, per le quali è stata messa a disposizione una dotazione finanziaria di oltre 9 milioni di euro.

ACCESSO AL CREDITO – Per quanto riguarda l’accesso al credito, è in via di definizione il rinnovo di ‘Fai Credito’ con Unioncamere. È una misura che va ad abbattere i tassi sui finanziamenti. Sarà previsto, in questa nuova versione, un ampliamento sia della tipologia di finanziamento (che comprenderà non solo il capitale circolante ma anche gli investimenti) sia del valore massimo agevolabile (da 100.000 euro e 150.000 euro), per allargare la platea dei beneficiari.

FIERE: RISTORI DELLE PERDITE SUBITE – Particolarmente importante è la nuova misura destinata ai quartieri fieristici finalizzata a ristorare le perdite subite e a sostenere lo sviluppo e la diversificazione del quartiere. Il ristoro coprirà gran parte delle perdite relative ai bilanci dei quartieri fieristici a partire da marzo 2020 ad oggi. Una quota del ristoro sarà erogata immediatamente, il resto a fronte della realizzazione di un progetto di sviluppo.

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER MACCHINARI – Altrettanto importante per le micro, piccole e medie imprese il bando per l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature. Obiettivi dell’intervento sono il mantenimento, l’espansione o il rinnovamento della dotazione della propria attività produttiva, con la previsione di una quota per spese generali.

IL DIGITALE E LA TRANSIZIONE GREEN – L’assessore ha ricordato anche le due misure del pacchetto Digital Business realizzato in collaborazione con Unioncamere (Bando Voucher Digitali I4.0 e Bando E-commerce) che vale complessivamente 11,7 milioni di euro. Il primo ha visto esaurirsi le risorse in poche ore mentre quello relativo all’E-commerce aprirà giovedì 27 maggio alle ore 14. Per quanto riguarda la transizione ecologica, sono a disposizione 3 milioni e 621 mila euro per filiere o singola azienda per progetti di economia circolare. È allo studio un nuovo strumento di rilancio economico, sociale territoriale che sarà espressione di partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, imprese e reti di impresa, associazioni, fondazioni per redigere una strategia di rilancio del territorio di riferimento.