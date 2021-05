(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2021 – Incidente questa sera, intorno alle ore 21.30, al Km. 6+000 tra gli svincoli di S.S. 11 Novara/MI – Gallaratese e Settimo M.se/MI – S.Siro in direzione Sud, quando il conducente di una vettura, una donna di 46 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi e rimanendo ferito. Soccorso dai sanitari del 118, dai Vigili del Fuoco e dalla Polstrada.

Redazione