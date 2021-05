LECCO. INAUGURATO IL NUOVO TRATTO DEL SENTIERO DEL VIANDANTE, UNISCE MILANO ALLA VALTELLINA

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 21 maggio 2021 – Martedì 18 maggio il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha naugurato insieme a Linus, insieme al Sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni, a Giuliano Maresi e a tutti gli attori che hanno contribuito alla sua realizzazione il tratto Lecco-Abbadia del Sentiero del Viandante.

“Questo sentiero rappresenta una risorsa di grande attrattività per il segmento del turismo lento e del trekking, una fonte di richiamo che sarà ancor più evidente con l’arrivo della prossima estate. Un completamento che concretizza l’itinerario Lecco-Abbadia, il collegamento con i Resinelli e con il parco dell’Adda in direzione Milano. Lecco rinforza, così, la sua posizione strategica sia per la ricettività sia per nuovi servizi di accoglienza e accompagnamento sportivo-culturali.

Ecco, finalmente, l’anello che mancava per unire Milano alla Valtellina: ora questo tratto del Sentiero del Viandante, inserito ne Le Vie del Viandante, aspetta solo di essere percorso. Un grazie sentito a Giuliano Maresi per il prezioso lavoro: Giuliano non ha solo riscoperto le vecchie tracce ma ha anche saputo ricostruire dei segmenti nuovi di questo cammino che ci connette all’Europa“ spiega il Sindaco nella sua newsletter.

V. A.