MILANO. MOSTRE E MUSEI: DA DOMANI BIGLIETTERIE APERTE, STOP ALL’OBBLIGO DI PRENOTAZIONE NEL FINE SETTIMANA

Prenotazione sempre consigliata per evitare attese e garantirsi l’ingresso, il giovedì torna l’orario serale prolungato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2021 – Vista la pubblicazione del DL sulle riaperture del 18 maggio scorso, che prevede la cessazione dell’obbligo di prenotazione per accedere ai musei che nel 2019 non hanno superato il milione di visitatori, da domani, sabato 22 maggio, le biglietterie delle sedi espositive e dei musei civici saranno aperte per accogliere i visitatori anche senza prenotazione, sempre nei limiti di contingentamento fissati dalla normativa vigente.

La prenotazione rimane comunque consigliata tutti i giorni, da martedì a domenica, per evitare attese e garantirsi l’ingresso.

Visto inoltre lo slittamento alle ore 23 dei limiti orari agli spostamenti, previsto dal medesimo decreto, tutti i giovedì a partire dal 27 maggio l’orario serale viene prolungato per l’ingresso al Museo del Novecento e alle mostre di Palazzo Reale e PAC con biglietterie aperte fino alle 20.30 e sale chiuse alle 21.30.

Il MUDEC prolunga gli orari di apertura tutti i giovedì e sabato fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30).

Per info dettagliate consultare i siti web delle diverse sedi.