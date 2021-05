Partita a San Siro: linee 16, 49 e 98 modificate

Domenica 23 maggio, dalle 10 alle 20 circa, su disposizione della Questura modifichiamo il servizio di alcune linee

Stazione Duomo chiusa dalle 15

Dalle 15 circa chiuderemo la stazione di Duomo. Per cambiare linea vi suggeriamo di usare le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza del Duomo scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

In alternativa all’ATM Point di Duomo, potete rivolgervi agli sportelli di Cadorna e Centrale, aperti fino alle 17:30 (prenotate l’appuntamento dalla nostra app).

Tram 16

I tram fanno servizio tra Monte Velino e la fermata Segesta M5.

Bus 49

In entrambe le direzioni, i bus deviano e saltano le fermate comprese tra via Morgantini/via Civitali e San Siro Stadio M5. Non percorrono via Capecelatro, ma passano da via Novara e via San Giusto.

Bus 98

In entrambe le direzioni, i bus deviano e saltano le fermate comprese tra il capolinea Lotto M1 M5 e Segesta M5. Non fermano in via Gavirate, ma passano per viale Migliara, piazzale Zavattari e via Monreale.