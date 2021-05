Venezia. Torna il Venice Dragon Boat Festival, giunto alla settima edizione

Sabato 22 maggio e domenica 23 maggio, Venezia e la propria laguna, accoglieranno 150 atleti provenienti dal Trentino Alto Adige, dalla Lombardia, dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Nell’era delle riaperture post pandemia Covid-19 la manifestazione del Venice Dragon Boat Festival, giunta alla settima edizione, rappresenta il primo evento di dragon boat dell’anno 2021 in Italia.

Fortemente voluto dall’Associazione Venice Canoe & Dragon Boat asd, l’evento si inserisce nel programma dei 1600 anni dalla nascita della città di Venezia, visto che il filo conduttore dell’evento negli anni è sempre stato il profondo legame tra Venezia e la Cina, uniti attraverso la via della seta del viaggiatore veneziano Marco Polo.

Il Festival è composto da tre momenti distinti: nelle acque della laguna nord di Venezia, il 22 maggio, dalle 10:00 alle 16:00, si terranno le sfide degli equipaggi sulle grandi canoe con la testa a forma di drago. All’iniziativa parteciperanno cinque equipaggi di Donne in Rosa (Trifoglio Rosa Mestre, Maldrobie Andos Gorizia, Akea Rosa LILT Treviso, Brentane Valbrenta Oncologica San Bassiano, UGO Padova), le signore operate di tumore al seno che utilizzano il dragon boat come terapia riabilitativa. Nel pomeriggio di sabato, un corteo/escursione verso l’isola di Murano sostituirà il Corteo richiesto per il Canal Grande che non è stato concesso dal Comune di Venezia per motivi sanitari. Domenica 23 maggio, gli equipaggi più tenaci, rimarranno a Venezia per effettuare un’escursione nella laguna nord, per conoscere le isole della Certosa, delle Vignole, di Sant’Erasmo e di San Michele.

Il Comitato Organizzatore ed il suo staff, come hanno sempre dimostrato, sono pronti per trasmettere emozioni uniche ai partecipanti dell’evento.

Quest’anno sarà il Centro Sportivo C. Reyer di Sant’Alvise ad accogliere il campo di gara e, come nell’edizione dell’anno 2020 svoltasi presso il Polo Nautico di Punta San Giuliano, la manifestazione sarà realizzata nel rispetto delle norme restrittive anti contagio Covid-19, che non permetteranno la presenza del pubblico.

Tutte le foto e le immagini dell’evento saranno visibili nella pagine Facebook di @DragonBoatItalia, della @VeniceCanoe e di @venicedragonboat .