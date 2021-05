Via della Spiga. Un’esperienza tra arte e storia, dal 1873 al 2021 | Mercoledì 26 maggio ore 19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2021 – Una serata di fine maggio per rileggere via della Spiga, comunemente nota come parte del Quadrilatero della Moda. Approfondiremo il suo legame duraturo con l’arte, a partire dalla creazione della Famiglia Artistica Milanese nel 1873, fino agli attuali interventi di rigenerazione culturale e arte contemporanea, come il progetto Art Takes Over (ATO), che apre spazi vuoti a installazioni di artiste e artisti, sempre visitabili dalle vetrine.

Ad accompagnarci in un’esperienza intra secolorum e multidisciplinare ci saranno Maria Vittoria Capitanucci, storica dell’architettura, Matteo Bay, la cui famiglia è presente nella via da generazioni, e Nicole Saikalis, project manager di ATO.

Per l’occasione sarà possibile visitare il progetto Transformation, due mostre personali di Monica Bonvicini e Ariel Schlesinger, dall’interno delle boutique, generalmente non aperte al pubblico. Al termine del percorso inoltre sarà possibile gustare un aperitivo all’interno di un cortile privato di via della Spiga.

Quando: Mercoledì 26 maggio ore 19.00

Ritrovo: Via della Spiga 48, ore 18.45

Costo esperienza: 25 euro

Numero partecipanti: 10

NB: L’esperienza rispetterà il distanziamento in rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19