(mi-lorenteggio.com) Corsico, 22 maggio 2021 – Ieri mattina, intorno alle ore 7.10, in orario di punta, una betoniera mentre transitava lungo la vecchia Vigevanese, ha perso del cemento, creando un vero spartitraffico all’altezza del semaforo per Buccinasco al Villaggio Giardino. La carreggiata, subito dopo è stata ripristinata e rimessa in sicurezza.

V. A.