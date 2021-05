MILANO. RIAPRE LA CRIPTA DI SAN SEPOLCRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2021 – Dopo la forzata chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, da domenica 23 maggio 2021, riapre a Milano la Chiesa ipogea di San Sepolcro.

Il pubblico potrà nuovamente fruire di uno dei gioielli nascosti della città, eretto nei primi decenni dell’anno 1000 sull’antico Foro di Mediolanum, nel vero centro e umbilicus della città. La chiesa inferiore di San Sepolcro è stata oggetto di un importante e attento restauro finanziato dal MiBACT, concluso nella primavera del 2019, che ha riportato al recupero delle superfici decorate.

La Cripta di San Sepolcro sarà aperta solo la domenica, dalle 10.30 alle 17.30 (ultimo ingresso 17.00), su prenotazione obbligatoria al sito www.ambrosiana.vivaticket.it.

Per i gruppi (min 15– max 25 persone) è possibile organizzare visite anche al di fuori dell’orario di apertura, previa prenotazione tramite l’ufficio gruppi (ambrosiana@vivaticket.com; tel. 02.92897721).

I possessori di Abbonamento Musei Lombardia, Voucher Esselunga e gli aventi diritto alla gratuità sono pregati di scrivere a contatti@ambrosiana.it e indicare data e orario della visita.

Luogo di profonda sacralità, la cripta venne scelta da san Carlo Borromeo come personale luogo di preghiera, dove si recava ogni mercoledì e venerdì pomeriggio. Non era infrequente vederlo passare intere notti in quella che lui stesso definì “la palestra dello Spirito Santo”, in adorazione del simulacro del sepolcro di Cristo. Per questo motivo, dopo la sua canonizzazione, venne posta una statua in terracotta policroma raffigurante il santo inginocchiato davanti al sarcofago.

La cripta consente inoltre ai visitatori di entrare in contatto con una delle testimonianze più antiche della storia della città. La pavimentazione, costituita da grandi lastre di pietra bianca ‘di Verona’, proviene infatti dal lastricato dell’antico foro romano del IV secolo, la piazza principale della civitas romana, dove si svolgevano le maggiori attività civili e religiose.