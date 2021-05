(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 maggio 2021 – Oggi, intorno alle ore 12.30, in via San Martino, al 47/a, un uomo di 52 anni è stato soccorso dal personale medico dell’elisoccorso e da quello di un’ambulanza della Croce Rossa di Settimo, dopo esser rimasto ferito mentre lavorava. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, mentre, le forze dell’ordine hanno ricostruito tutta la dinamica di quanto avvenuto.

V. A.