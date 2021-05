VALSERIANA. AL VIA L’ANNO DEDICATO A GIOVAN BATTISTA MORONI

(mi-lorenteggio.com) Albino, 22 maggio 2021 – Con la presentazione in conferenza stampa di ieri, venerdì 21 maggio 2021 ha ufficialmente inizio l’anno moroninano che da Albino, terra natale del Maestro del Rinascimento e fulcro delle iniziative, si articolerà anche in ValSeriana e nei luoghi moroniani della provincia bergamasca.

Moroni 500. Albino 1521-2021 è il progetto culturale promosso dal Comune di Albino e organizzato da Promoserio in occasione dei 500 anni dalla nascita di Giovan Battista Moroni.Un anno di mostre, narrazioni, restauri, approfondimenti e pubblicazioni scientifiche, convegni, incontri, concerti, spettacoli teatrali, escursioni a tema, eventi di animazione culturale rese possibili grazie ad un ampio network di istituzioni, musei, fondazioni, parrocchie, scuole, realtà culturali, associazioni, in dialogo per raccontare in modo condiviso l’universo moroniano a 360 gradi.

Di seguito trovi tutti gli incontri da non perdere!

23 MAGGIO, ore 20.15

Albino, Chiesa di San Bartolomeo

Le statue lignee per l’ancona di San Bartolomeo, una ricollocazione preziosa.

Dialogano Luciano Gritti e Silvio Tomasini

4 GIUGNO, ore 20.15

Albino, Parco Alessandri

Giovan Battista Moroni. Sulla storia di Albino e del suo più illustre cittadino.

interviene Giampiero Tiraboschi

APPROFONDIMENTO

11 GIUGNO, ore 20.15

Albino, Parco Alessandri

Racconto di un artista tra immagini e poesia.

Dialogano Barbara Mazzoleni e Orietta Pinessi, curatrici dello storytelling IL CODICE MORONI

18 GIUGNO, ore 20.15

Albino, Chiesa di San Giuliano

Le tecniche e il restauro. Le indagini scientifiche e il restauro della Crocefissione e dello Stendardo della chiesa di San Giuliano.

Dialogano Vincenzo Gheroldi e Antonio Zaccaria

25 GIUGNO, ore 18.00

Bergamo, Giardini di Palazzo Moroni

Il concilio di Trento e una nuova iconografia nell’arte moroniana.

interviene Nives Gritti

Prima della conferenza, il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza visite guidate speciali allo Scalone d’Onore e ai Giardini di Palazzo Moroni

INFO E ISCRIZIONI: Tel. 035 0745270 – Mail: faimoroni@fondoambiente.it

2 LUGLIO, ore 18.00

Bergamo, Giardini di Palazzo Moroni

Bergamo e i bergamaschi ritratti da Moroni.

Conferenza di Ilaria Capurso

Prima della conferenza, il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza visite guidate speciali allo Scalone d’Onore e ai Giardini di Palazzo Moroni

INFO E ISCRIZIONI: Tel. 035 0745270 – Mail: faimoroni@fondoambiente.it

9 LUGLIO, ore 20.15

Albino, Parco Alessandri

Cosa dice a noi Moroni oggi.

interviene Giuseppe Frangi

I posti alle conferenze sono limitati. Si consiglia la prenotazione:

Tel. 035.704063

Mail: infopoint@valseriana.eu