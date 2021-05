Violenza sessuale. A Milano in manette imprenditore farmaceutico, gli inquirenti: almeno 5 le vittime

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2021 – Dopo la denuncia di una studentessa universitaria di 21 anni che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. e si era risvegliata a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente, i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei confronti di un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica milanese.

L’imprenditore arrestato è Antonio di Fazio, amministratore della Global Farma, amante della bella vita e di auto lussuose e ritenuto un millantatore, sulla scorta di un contratto di forniture di mascherine alla Regione si spacciava come Alto commissario per l’emergenza Covid.

È ritenuto un violentatore seriale l’imprenditore farmaceutico arrestato con l’accusa di aver violentato una 21enne attirata con il pretesto di uno stage.

Nella casa indizi di altre violenze ai danni di ragazze altrettanto giovani, pertanto è ritenuto essere un violentatore seriale. .

Secondo gli investigatori, l’imprenditore sarebbe un violentatore seriale e, oltre alla 21enne, sarebbero almeno quattro le altre vittime non ancora identificate. Per questo sono in corso gli accertamenti per rintracciare altre donne che, in passato, potrebbero aver subito abusi sessuali da parte dell’indagato con lo stesso modus operandi. Nella casa dell’uomo sono stati trovati indizi di altre violenze ai danni di ragazze altrettanto giovani. I carabinieri invitano coloro che abbiano incontrato il 50enne, accusando poi uno stato d’incoscienza, a contattare immediatamente la caserma di Milano Porta Monforte.

