CADUTA FUNIVIA STRESA MOTTARONE: 14 VITTIME, MORTO UNO DEI BAMBINI. IL MESSAGGIO DI MATTARELLA E DRAGHI: FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Roma, 23 maggio 2021 -Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita.

Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia.

A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone».

“Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa- Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bambini rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”.

Il Presidente Draghi segue ogni aggiornamento in costante contatto con il Ministro Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali.