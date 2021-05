DESIGN WEEK. MILANO ALLA RICERCA DI IDEE E PROGETTI CREATIVI PER RILANCIARE LA PROSSIMA EDIZIONE

Tajani: “Abbiamo bisogno del contribuito creativo di tutti per realizzare un appuntamento internazionale che rappresenti un nuovo inizio per la città”

Milano, 23 maggio 2021 – Milano alla ricerca di idee, progetti e installazioni tra innovazione, design e creatività per valorizzare e rilanciare la prossima Milano Design Week. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la città ritrova l’appuntamento dedicato al progetto e alla creazione, da sempre principale momento di confronto internazionale e nazionale sui temi del design.



Nei prossimi giorni, e sino al 31 luglio, sarà possibile presentare all’Amministrazione proposte e idee per mostre, installazioni artistiche, workshop, dibattiti e approfondimenti, azioni di informazione, sensibilizzazione e networking per dare origine al calendario della “Milano Design Week” in programma dal 4 al 10 settembre.

“In linea con i tempi e i provvedimenti adottati dal Governo Draghi, per la ripartenza di fiere e manifestazioni – spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Commercio, Moda e Design Cristina Tajani -, intendiamo dare il nostro contributo per sostenere e valorizzare associazioni, imprese e i tanti professionisti del comparto per consolidare Milano come capitale mondiale del design e della creatività, oltre a consentire alla città di ritrovare il suo ruolo internazionale e un’occasione dalla quale ripartire. Per questo è fondamentale l’apporto di idee, proposte e progetti che andranno a comporre un palinsesto di attività e iniziative sul territorio milanese nel totale rispetto delle norme anti-covid che consentano la ripartenza economica in equilibrio tra creatività, economia e tutela della salute”.



Sino al 31 luglio si potranno presentare proposte per progetti e iniziative in linea con le tematiche promosse dall’Amministrazione in questi anni: lo sviluppo della “cultura del design”, intesa come cultura di progetto e di pensiero; l’economia circolare; la sostenibilità e l’innovazione tecnologica nonché il ri-disegno degli spazi pubblici e della nuova mobilità urbana volta al design. A presentare proposte potranno essere imprese e società private, anche in forma associata, associazioni, fondazioni oltre a soggetti pubblici e privati.



I soggetti che entreranno a far parte del palinsesto della “Milano Design Week” potranno ottenere la concessione del brand della manifestazione nonché essere parte integrante dell’attività di comunicazione e promozione della manifestazione attraverso i canali istituzionali e di YesMilano.



La straordinarietà dell’edizione di settembre consentirà agli eventi che rientreranno nel cartellone di “Milano Design Week” anche di far parte del palinsesto estivo “Bella Estate”, programma di appuntamenti culturali che si svolgeranno in città durante tutta l’estate.



Tutte le informazioni e i moduli per partecipare all’avviso pubblico “Milano Design Week” saranno disponili nei prossimi giorni nella sezione bandi e gare del sito del Comune



Gli interessati possono inoltre rivolgersi per maggiori informazioni sull’Avviso all’Unità Moda, Design e Creatività del Comune di Milano scrivendo all’indirizzo di posta elettronica PLO.ModaDesign@comune.milano.it o telefonando ai numeri 02/884.50445 – 02/884.62936 – 02/884.66364 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.