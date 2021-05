Lecco. DOMENICA 13 GIUGNO: IL CAMMINO DEI CERVI

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 21 maggio 2021 – Freccia 45, Associazione di promozione sociale no profit lecchese, organizza una giornata in compagnia della famiglia di cervi che ha salvato.

La simpatica giornata è prevista per domenica 13 giugno e prevede una passeggiata non impegnativa in un parco, respirando i profumi della natura, per giungere sino al rifugio in cui sono ospitati i cervi che potranno essere osservati da vicino.

Chi volesse portar da mangiare ai cervi, sono ghiotti di mele e carote.

La passeggiata sarà coronata con un pranzo green: polenta e funghi in una locanda tipica di montagna.

Se siete soli o in famiglia, non importa, la compagnia non manca.

IMPORTANTE: i cervi hanno estremamente paura dei cani che, quindi, non potranno partecipare alla passeggiata.

Iscrizioni entro sabato 12 giugno : ufficiostampa@freccia45.org / tel. 3663566015

Donazione minima: € 20 pranzo compreso (€ 14 per i bambini)

