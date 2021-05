MILANO. ALTRE TRE RAGAZZE PRONTE A DENUNCIARE L’IMPRENDITORE CHE HA VIOLENTATO 21ENNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2021 – Dopo, l’appello dei Carabinieri, che invitavano le altre presunte vittime di violenza, dell’imprenditore farmaceutico, di presentarsi alla Caserma di Porta Monforte a Milano, sono tre al momento le ragazze che si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio di Fazio, arrestato lo scorso venerdì per aver violentato, nel suo appartamento a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averle messo del caffè una massiccia dose di tranquillanti, per poi fotografarla.