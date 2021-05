Poliuretano, gli utilizzi principali del polimero

Milano, 23 maggio 2021 – Quando si parla di poliuretano sarebbe più corretto, in realtà, parlare di poliuretani. Questo materiale, infatti, può essere declinato in molteplici varianti e presentare caratteristiche differenti, che ovviamente influiscono anche sulle potenziali applicazioni a cui è destinato. Per esempio, il poliuretano espanso viene adoperato per garantire un consistente risparmio di energia per il riscaldamento degli edifici, ma può essere utilizzato anche per i collanti, per le vernici o per gli imballaggi. In edilizia per l’isolamento termico si ricorrere all’espanso rigido a celle chiuse, che vanta un valore di conducibilità termica destinato a restare stabile nel corso del tempo. Grazie a questo materiale si può conseguire un livello di isolamento termico importante pur con spessori molto più bassi di quelli di materiali isolanti diversi.

Le caratteristiche più importanti del poliuretano

La durabilità nel tempo è senza alcun dubbio una delle peculiarità più significative del poliuretano, il quale non subisce alcun tipo di deterioramento e, inoltre, è in grado di resistere senza problemi a variazioni meteo di ogni genere. Nel caso in cui questo materiale venga impiegato secondo i criteri di applicazione, esso può arrivare addirittura oltre il mezzo secolo di vita. Un altro aspetto che merita di essere messo in evidenza è quello della resistenza meccanica. Il poliuretano espanso, in particolare, deve la propria robustezza alla densità della schiuma.

Le tante declinazioni del poliuretano

Ci sono un sacco di possibili declinazioni del poliuretano, che viene utilizzato per molteplici elaborati. Si pensi, per esempio, ai tubi in poliuretano, come quelli realizzati da Unigasket: in questo caso a essere sfruttata è la resistenza del materiale sia alle basse che alle alte temperature, in un range che in media va da un minimo di 40 gradi sotto zero a un massimo di 120 gradi. Ecco perché un tubo poliuretanico può essere sottoposto a sbalzi termici consistenti, e anche frequenti, senza che vi siano delle controindicazioni. La conducibilità molto bassa del poliuretano lo rende in grado di sopportare con facilità anche picchi di temperature elevati.

I poliuretani espansi rigidi

Per la produzione di lastre di materiale termoisolante vengono usate soprattutto le schiume rigide leggere. Esse in molti casi sono iniettate all’interno di boiler e scambiatori di calore. Vi si può ricorrere, oltre che per i pannelli isolanti destinati all’edilizia, anche per le strutture dei frigoriferi. Quando devono essere realizzate parti strutturali di dimensioni importanti non di rado vengono scelte schiume poliuretaniche a densità elevata. Per l’isolamento termico delle pareti si privilegiano, invece, i pannelli in poliuretano dotati di rivestimenti flessibili, che si adattano anche alla realizzazione di condotte finalizzate al trasporto dell’aria e all’isolamento termico delle coperture e dei pavimenti. Le tipologie di rivestimento adottate variano tra materiali inorganici – è il caso delle fibre minerali, per esempio – e materiali organici come i bitumati, i cartoni e la carta.

Le lastre in poliuretano

Anche le lastre in poliuretano sono adatte se si ha la necessità di garantire un isolamento termico o acustico. Esse, inoltre, possono essere impiegate nel settore della nautica, nella modelleria industriale e nell’industria del freddo. I parallelepipedi in schiuma di poliuretano vengono messi a stagionare e poi lavorati o tagliati in lastre di spessori differenti. Si tratta di una tecnologia di produzione che permette di realizzare schiume molto elevate, sempre in funzione delle applicazioni a cui sono destinate.

I poliuretani compatti

I poliuretani compatti possono essere elastici o rigidi. I primi non sono altro che gli elastomeri, usati per esempio per realizzare le parti morbide di giocattoli e le guarnizioni, ma anche gli accessori e i capi di abbigliamento, i bumper per gli smartphone, le lastre per gli imballaggi e gli articoli medicali. I poliuretani rigidi compatti, invece, si adattano a varie consistenze e vengono impiegati per serie piccole di pezzi dai 500 grammi in su.

Le altre applicazioni dei poliuretani

Non tutti sanno che il poliuretano può essere coinvolto anche nella produzione di specifiche tipologie di adesivi e di alcune vernici. Inoltre, in ambito tessile è uno dei componenti della Lorica e dell’Alcantara.

Le proprietà

Leggero e sicuro dal punto di vista sanitario, il poliuretano non contiene sostanze nocive, e al tempo stesso non rilascia componenti dannose per l’uomo o per l’ambiente. La sostenibilità, dunque, è uno dei suoi pregi che vale la pena di mettere in evidenza. Stiamo parlando, inoltre, di un materiale impermeabile e che non può essere aggredito né dai batteri né dalle muffe. A differenza del polistirene e del PVC, il poliuretano – come detto – resiste al caldo. È verniciabile, e ciò vuol dire che consente una vasta gamma di finiture superficiali, e può essere riciclato. Inoltre, il poliuretano si presta a essere integrato con altri materiali, e grazie alla sua versatilità consente di realizzare forme di qualsiasi tipo, sia semplici che complesse. Le sue proprietà meccaniche, infine, durano a lungo nel tempo.

