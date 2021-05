Triennale. Domani 24 maggio 18.30 – Dialogo Boeri-Obrist-Giacomelli-Branzi su Mostra Enzo Mari

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2021 – Lunedì 24 maggio 2021, alle ore 18.30, Triennale Milano, nell’ambito di Triennale Estate, propone un dialogo tra Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Hans Ulrich Obrist, direttore artistico delle Serpentine Galleries a Londra e curatore della mostra dedicata a Enzo Mari in Triennale, Francesca Giacomelli, co-curatore della mostra, e Andrea Branzi, architetto e designer, sui contenuti della mostra e su pratica e poetica di Enzo Mari.

Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli, aperta fino al 12 settembre 2021, documenta oltre 60 anni di attività di uno dei principali maestri e teorici del design italiano. Il progetto espositivo è articolato in una sezione storica e in una serie di contributi di artisti e progettisti internazionali – Adelita Husni-Bey, Tacita Dean, Dominique Gonzalez-Foerster, Mimmo Jodice, Dozie Kanu, Adrian Paci, Barbara Stauffacher Solomon, Rirkrit Tiravanija, Danh Vō e Nanda Vigo, oltre a Virgil Abloh per il progetto di merchandising – invitati a rendere omaggio a Mari attraverso installazioni site-specific e nuovi lavori appositamente commissionati. In parallelo, diciannove Piattaforme di Ricerca, ideate per la mostra in Triennale, presentano approfondimenti su altrettanti progetti dai quali emergono le tematiche centrali nella pratica e nella poetica di Mari. Completa il percorso una serie di video interviste realizzate da Hans Ulrich Obrist che testimoniano la costante tensione etica di Mari, la sua profondità teorica e la straordinaria capacità progettuale di dare forma all’essenziale.

Questo appuntamento fa parte del palinsesto di Triennale Estate, un progetto rivolto a tutta la città per tornare a vivere insieme la cultura. L’obiettivo di Triennale Estate è dare voce a diversi temi: dal design all’architettura, dalla rigenerazione urbana alla fotografia al teatro e alle performing arts, con una particolare attenzione a tematiche quali sostenibilità, green, diversity, dialogo intergenerazionale, valorizzazione delle figure femminili nell’arte contemporanea e con il contributo di discipline come la storia e la filosofia quali ulteriori chiavi di lettura per interpretare il contemporaneo.

Hans Ulrich Obrist

Hans Ulrich Obrist è direttore artistico delle Serpentine Galleries a Londra. In precedenza ha ricoperto la carica di curatore al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Dalla sua prima World Soup (The Kitchen Show) nel 1991, ha curato ben oltre 300 mostre. Particolarmente degne di nota sono anche la serie Do It (1993), Take Me (I’m Yours) a Londra (1995), Parigi (2015), New York (2016) e Milano (2017), e il padiglione svizzero alla XIV edizione della Biennale di Architettura a Venezia (2014). Obrist è stato inoltre co-curatore della serie Cities on The Move (1996-2000), Laboratorium (1999), la mostra lirica collettiva Il Tempo del Postino a Manchester (2007) e Basilea (2009), e la serie 11, 12, 13, 14, 15 Rooms (2011-2015). Dal 2013 si sta svolgendo su Instagram (@hansulrichobrist) il suo The Handwriting Project, una protesta contro la scomparsa della scrittura a mano nell’era digitale. Nel 2011 Obrist ha ricevuto il CCS Bard Award for Curatorial Excellence, e nel 2015 è stato insignito dell’International Folkwang Prize. Più di recente ha ricevuto il Premio per l’Eccellenza nelle Arti 2018 dall’Appraisers Association of America. Ha tenuto lezioni e conferenze presso le istituzioni accademiche e artistiche di tutto il mondo, e collabora con diverse riviste del settore.

Francesca Giacomelli

Progettista, artigiano, curatore e archivista per l’Archivio di Enzo Mari. Nel corso degli anni ha maturato diverse esperienze nell’ambito della metodologia progettuale e dell’artigianato, della scenografia e del restauro. Ha esposto le sue opere presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, la Kultfabrik di Monaco di Baviera, Palazzo Casotti di Reggio Emilia e La Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Dal 2004 collabora con la critica d’arte Lea Vergine e dal 2007 è assistente al progetto e coordinatore curatoriale nello studio di Enzo Mari. Ha lavorato come assistente alla curatela per le mostre (a cura di Lea Vergine): Il bello e le bestie (MART, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto, 2004); D’Ombra (Museo delle Papesse, Siena, 2006-07); Un altro tempo. Tra Decadentismo e Modern Style (MART, 2012); e per le mostre (a cura di Enzo Mari): Enzo Mari. L’Arte del design (GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, 2008-09); Paolo Ulian. Tra gioco e discarica (Triennale Milano, 2010); Enzo Mari. Il lavoro intellettuale: sessanta fermacarte (Kaleidoscope, Milano,2010; Tanya Leighton Gallery, Berlino, 2011); e come co-curatore con Massimo Minini per la mostra: Enzo Mari. Eliminare il superfluo per ritrovare l’essenziale (Galleria Massimo Minini, Brescia,2015). Si è occupata del coordinamento editoriale dei cataloghi pubblicati in occasione delle mostre sopra citate e di svariate pubblicazioni per Il Saggiatore, Skira, Electa, Archinto, Federico Motta Editore, Corraini Edizioni, Domus, Abitare e Il Sole 24 Ore. Nel 2017 è stata insignita del premio Mentor Prize, A&W Architektur & Wohnen (Colonia) come giovane designer da Alessandro Mendini.

Andrea Branzi

Andrea Branzi è uno dei più importanti Maestri del design italiano, capace di coniugare la progettazione a una costante e approfondita riflessione teorica, ben esemplificata dalla pubblicazione di numerosi libri e saggi e dall’impegno nell’insegnamento universitario. Branzi è stato uno dei protagonisti del movimento dei Radical in architettura, a partire dalla fondazione del gruppo Archizoom. Ha collaborato con aziende e gallerie di design e molti dei suoi progetti sono entrati nelle collezioni dei più prestigiosi musei internazionali. È tra i fondatori di Domus Academy a Milano ed è docente alla Facoltà di Design del Politecnico di Milano. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, il Compasso d’oro alla carriera nel 1987. Stretto il suo legame con Triennale per la quale negli anni ha curato mostre e cataloghi che hanno contribuito ad arricchire il dibattito sulla disciplina del design.