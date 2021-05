26 e 27 maggio – Teatro No’hma, Premio internazionale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2021 – La pluripremiata compagnia svizzera AiEP della coreografa e danzatrice Ariella Vidach torna dopo sei anni sul palcoscenico di via Orcagna 2 con HABIT_data, una performance che fa delle nuove tecnologie un punto di ricerca espressivo, volto a svelare le differenze che intercorrono tra uomo e macchina.

Lo spettacolo si sofferma sulla relazione tra natura umana e vita artificiale, biologia e robotica, presente e futuro, raccontando l’unione possibile di mondi differenti attraverso la ricerca di un delicato equilibrio multiforme.

In scena tre danzatori danno corpo a un dialogo indiretto con un braccio robotico – cobot UR10 – dotato di un “occhio-telecamera” che studia i loro movimenti, li scansiona, li elabora, li riproduce per poi imitarli quasi, in un gioco di variazioni ritmiche, sospensioni ed accenti.

L’indagine sulle potenzialità dell’automazione applicata alla coreografia crea una drammaturgia suggestiva e originale fatta di partiture visive e musicali, rumori metallici, riverberi audiovisivi e echi di fondo.

Lo spettacolo – cofirmato da Ariella Vidach e il videoartista Claudio Prati – è in gara per la dodicesima edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro”.

Mercoledì 26 maggio e giovedì 27, HABIT_data sarà visibile in presenza alle ore 21:00, con prenotazione obbligatoria e posti contingentati, e contemporaneamente in streaming, senza registrazione, sul sito www.nohma.org.

HABIT_data

idea e regia Claudio Prati e Ariella Vidach

coreografia Ariella Vidach

interpreti Gloria Dorliguzzo, Manolo Perazzi, Francesca Linnea Ugolini, cobot UR10

programmazione robotica Massimiliano Davì / MAXeffects

disegno sonoro e programmazione audio Alessandro Perini

programmazione interattiva max-msp Paolo Solcia

programmazione grafica interattiva vvvv Sebastiano Barbieri

set Claudio Prati

costumi AiEP

produzione Ariella Vidach AiEP e Avventure in Elicottero Prodotti

in co-produzione con Milanoltre, FIT Lugano, IAC Malmoe

con il sostegno di MIBACT, NEXT Regione Lombardia, Comune di Milano, DAC città di Lugano, DECS Canton Ticino/Swisslos