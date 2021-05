A Milano nasce il coordinamento provinciale delle Commissioni comunali Antimafia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2021 – Riceviamo e pubblichiao:

Le mafie rappresentano un pericolo perché minano le basi della democrazia, del mercato e della convivenza civile e l’impegno della politica e delle istituzioni nel contrastarle deve essere primario.

Siamo convinti che enti locali e istituzioni debbano operare in rete nell’ambito di un progetto complessivo.

Per questo abbiamo dato vita a un coordinamento tra le Commissioni Antimafia del territorio milanese con la partecipazione dei Presidenti delle stesse come rappresentanti.

Gli obiettivi sono quelli di unirsi, creare sinergia, scambiare esperienze e fare formazione, con lo scopo di essere sempre più pronti ad agire nei nostri territori.

Questo è il momento più indicato per attivarsi in questo senso: l’emergenza è l’alleata migliore degli affari che hanno bisogno di velocità e ombra per procedere e le mafie stanno approfittando della crisi pandemica per accrescere

i loro affari e movimentare il proprio denaro più velocemente.

Nel primo trimestre del 2020 l’usura è stato l’unico reato in aumento rispettoallo stesso periodo dell’anno precedente. In una fase in cui tutti gli altri reati dalle rapine in abitazione alle estorsioni sono diminuiti significativamente,

l’usura invece registra un +9,6%.

Abbiamo scelto come prima data per incontrarci il 22 Maggio 2021, con la presenza di Monica Forte, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Lombardia, e Fabio Bottero, coordinatore regionale di Avviso Pubblico.

L’incontro si è tenuto proprio nel weekend in cui si celebra il 29° anniversario della strage di Capaci compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992, in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il nostro messaggio, quindi, vuole essere duplice: nella lotta alla mafia le istituzioni devono impegnarsi in prima linea e per affrontare questa battaglia serve un’azione sinergica.



Milano, 23 maggio 2021



Jordan Angelo Cozzi, Presidente Commissione Antimafia di Bollate

Rino Pruiti, Presidente Commissione Antimafia di Buccinasco

Alessandro Torre, Presidente Commissione Antimafia di Corbetta

Gianluca Vitali, Presidente Commissione Antimafia di Corsico

Alberto Spoldi, Presidente Commissione Antimafia di Melegnano

David Gentili, Presidente Commissione Antimafia di Milano

Rita Ramponi, Presidente Commissione Antimafia di Novate

Daria Castelli, Presidente Commissione Antimafia di Paderno Dugnano

Marco Cozzi, Presidente Commissione Antimafia di Pogliano Milanese

Yasmine Bale, Presidente Commissione Antimafia di Rho

Vincenzo Lepori, Presidente Commissione Antimafia di Rozzano