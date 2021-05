BAREGGIO – ALTRI INTERVENTI AL PARCO ARCADIA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 24 maggio 2021 – Grazie a un contributo regionale di 45.000 euro, la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha approvato il progetto di fattibilità per eseguire altri interventi al parco Arcadia volti a migliorarne la fruibilità e il decoro.

“Il progetto – ha spiegato il sindaco Linda Colombo – prevede la realizzazione di un percorso botanico tramite bacheche e pannelli informativi che descrivono gli ambienti e le specie vegetali presenti, la messa a dimora di nuove piante autoctone, la realizzazione di una nuova area attrezzata con tavoli da picnic e cestini, il rifacimento e l’integrazione della recinzione posta a delimitazione del fontanile Barona e la rimozione dei vecchi cancelli di delimitazione interna del parco. L’obiettivo è quello di continuare ad investire sul parco Arcadia, punto di riferimento turistico del nostro paese, per promuovere una fruizione consapevole valorizzando la naturalità del luogo dal punto di vista culturale e didattico. Grazie ai finanziamenti che Regione sta dando ai Comuni stiamo riuscendo a intervenire su diversi ambiti del nostro territorio”.

“Nel redigere il piano per la ripresa economica, ancora una volta Regione Lombardia si è mostrata attenta al territorio e vicina agli amministratori locali, mettendo a disposizione risorse per opere pubbliche – ha aggiunto Silvia Scurati, consigliere regionale e comunale, che ha presentato l’ordine del giorno per il contributo -. Un plauso all’Amministrazione comunale di Bareggio che ha saputo cogliere al volo l’occasione per dare ulteriore lustro al parco Arcadia, vero e proprio fiore all’occhiello della nostra cittadina”.