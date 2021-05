Bollate: Telecamere multi ottiche al Parco Martin Luther King

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 24 maggio 2021 – Sono 4 e sono state posizionate in zone particolarmente sensibili, collegate direttamente al sistema di Videosorveglianza del controllo territoriale della Polizia Locale. Sono le nuove telecamere multi ottiche posizionate al Parco Martin Luther King con l’obiettivo di controllare sempre meglio il territorio e di verificare la creazione di possibili assembramenti e attività non connesse alle attività normalmente svolte all’interno di un parco.

La realizzazione si è resa possibile grazie ai finanziamenti regionali (Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2020) e ha visto un impegno di quasi 100mila euro. Il progetto ha previsto anche il potenziamento dell’impianto antintrusione e dell’impianto pompe di sollevamento per i sottopassi.

“Si tratta di un passo avanti – dicono l’Assessore ai Lavori pubblici Lucia Rocca e alla Sicurezza Alberto Grassi – nella costruzione di una sicurezza sempre maggiore in città e, in particolare, in un luogo critico e importante come il nostro parco centrale, molto frequentato da cittadini di ogni età. L’interconnessione delle telecamere con la Polizia locale consente, inoltre, di gestire al meglio e in modo sempre più smart le immagini rilevate dalle strumentazioni”.