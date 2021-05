Buccinasco, interventi Aler in via don Minzoni. Il Comune: “Bene, ma c’è da fare molto di più”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 maggio 2021 – Finalmente Aler risponde alle numerose segnalazioni di cittadini e Amministrazione comunale e programma interventi per lo stabile di sua proprietà in via don Minzoni 4 a Buccinasco. In particolare per gli allagamenti segnalati nelle cantine, l’Azienda Lombardia per l’Edilizia Residenziale ha previsto un intervento di impermeabilizzazione del terrazzo, in corso in questi giorni. Segnala inoltre che si sta procedendo alla sostituzione del quadro elettrico delle parti comuni, mentre a fine marzo si è intervenuti sulla centrale idrica del fabbricato sostituendo il gruppo di sollevamento con inverter, pompe e quadro elettrico di comando. Non sono previsti però ulteriori interventi di manutenzione straordinaria. I tecnici di Aler hanno eseguito il rilievo e hanno ordinato i materiali ed entro il 4 giugno sostituiranno quello esistente.

“Finalmente Aler – dichiara Grazia Campese, assessora alle Politiche abitative – risponde alle nostre richieste e alle segnalazioni dei nostri cittadini: ringraziamo l’azienda per gli interventi fatti e programmati, è un passo avanti e ne siamo contenti. Ma non siamo soddisfatti, non basta: gli stabili Aler a Buccinasco non sono in buone condizioni, c’è da fare molto di più e continueremo a segnalarlo finché non si programmeranno altri interventi che, come da comunicazione di Aler, ad oggi purtroppo non sono previsti”.