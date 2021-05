Buccinasco, torna “Venerdì esco!”: per per i bambini da 3 a 6 anni

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 maggio 2021 – Tornano le aperture serali dello Spazio Gioco al Centro Culturale Bramante, con “Venerdì ESCO!” su iniziativa dell’assessorato al Welfare del Comune in collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti Erranti.

Lo Spazio Gioco sarà aperto il venerdì sera, il 28 maggio, l’11 e il 25 giugno, dalle 19 alle 22 per i bambini da 3 a 6 anni. Un’opportunità per consentire ai genitori di ritagliarsi un po’ di tempo per sé stessi con la rassicurazione di lasciare i figli in un ambiente protetto, con un’adeguata offerta ludico-ricreativa.

“Finalmente possiamo riprendere dopo oltre un anno questa iniziativa per i genitori di Buccinasco – dichiara Rosa Palone, assessora al Welfare e innovazione sociale – che abbiamo interrotto lo scorso anno pochi giorni prima dell’emergenza sanitaria, con la serata di San Valentino. Ora, con la ripresa di tante attività, vorremmo offrire nuovamente a mamme e papà la possibilità di trascorrere una serata insieme, affidando i propri piccoli, gratuitamente, al personale qualificato dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti che gestisce lo Spazio Gioco nell’immobile confiscato alla ‘ndrangheta di via Bramante”.

