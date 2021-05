Giro d’Italia 2021. Abbiategrasso in rosa: le modifiche alla viabilità

In occasione della partenza del Giro d’Italia venerdì 28 maggio l’Amministrazione comunale con ordinanza n.75 del 24/05/21 ha disposto il blocco della circolazione e il divieto di sosta in alcune aree cittadine, come riportato sinteticamente nella tabella sottostante. L’Amministrazione, allo scopo di limitare i disagi per i cittadini e per favorire il deflusso del traffico nelle ore che precedono l’evento, ha deciso di disporre una chiusura graduale, limitata la sera precedente alla zona della partenza in piazza Vittorio Veneto, per poi allargarsi a tutto il centro storico e vie limitrofe entro le 9,30 della mattina, fino alle ore 14 o comunque fino al termine della manifestazione.

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 24 maggio 2021 – In occasione della partenza del Giro d’Italia venerdì 28 maggio l’Amministrazione comunale con ordinanza n.75 del 24/05/21 ha disposto il blocco della circolazione e il divieto di sosta in alcune aree cittadine, come riportato sinteticamente nella tabella sottostante. L’Amministrazione, allo scopo di limitare i disagi per i cittadini e per favorire il deflusso del traffico nelle ore che precedono l’evento, ha deciso di disporre una chiusura graduale, limitata la sera precedente alla zona della partenza in piazza Vittorio Veneto, per poi allargarsi a tutto il centro storico e vie limitrofe entro le 9,30 della mattina, fino alle ore 14 o comunque fino al termine della manifestazione.

Alcune raccomandazioni:

E’ consigliato l’accesso in città da viale Sforza;

Per chi si reca in direzione Magenta, è consigliato passare da Albairate percorrendo la 494 e svoltando in località Bruciata .

. Si consiglia a commercianti e privati cittadini di posticipare eventuali consegne da parte dei corrieri dopo il termine della manifestazione.

NOTA: le tabelle sintetiche sotto riportate sono solo a scopo esplicativo. Fa fede l’ordinanza viabilistica n.75