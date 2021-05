MILANO. CHINATOWN, RISSA IN VIA CANONICA: QUATTRO FERITI, UNO ACCOLTELLATO – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 18.45, nell’ora dell’happy hour e dopo una giornata di intensa pioggia, appena uscito un timido sole, in via Canonica, molto affollata a quell’ora, all’altezza dell’incrocio con via Paolo Sarpi, nel cuore di Chinatown, è scoppiata una rissa tra più persone, probabilmente di bande rivali, ma, per quattro di loro, un 24enne, un 28enne, un 34enne e un 36enne cinesi, si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118.

Sul posto sono giunti in forza i Carabinieri, con 12 pattuglie, mentre, il personale medico di due automediche e quello sanitario di tre ambulanze ha medicato i feriti, uno dei quali ha subito un ferita da arma da taglio ed è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, mentre, per gli altri tre, in codice verde, hanno riportato lievi contusioni da colluttazioni, riuscendo probabilmente ad evitare l’arma da taglio.

Gli altri ferito sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli e uno alla Clinica Città Studi.

Un ferito è stato raggiunto dai soccorritori all’angolo tra via Londonio e via Prina, gli altri in via Canonica.

Mentre, i feriti venivano curati in loco, prontamente sono iniziate le indagini per risalire al movente, al numero di partecipanti e ricostruire quanto avvenuto, sia sentendo i testimoni, sia portando una persona di colore in caserma.

V. A.