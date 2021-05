Un’ambulanza per la vita. Emergenza Milano Soccorso lancia una raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2021- “Dopo aver vissuto il 2020 con un ritmo incessante a causa della pandemia, l’obiettivo a cui stiamo aspirando per il 2021 sarebbe l’acquisto di una nuova ambulanza per il servizio di Urgenza Emergenza: questo ci consentirà di mettere a disposizione della popolazione quattro mezzi di soccorso”.

Emergenza Milano Soccorso ha deciso di ricorrere al crowdfunding su GoFundMe chiedendo un contributo per l’acquisto di un mezzo. “EMS (membro della FAPS) – scrivono – è un’associazione di pubblica assistenza, fondata nel 2012, che opera nel territorio meneghino. “L’associazione svolge – si legge – attività di soccorso sanitario pubblico in nome e per conto dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, servizi di assistenza sanitaria presso manifestazioni, fiere ed eventi anche sportivi e trasporto protetto di infermi in tutta Italia ed Europa”.

EMS, fondata da un gruppo di volontari, ricorre spesso alle donazioni che hanno permesso, negli anni, di creare una flotta di ambulanze equipaggiate con relative strumentazioni. La campagna, con decine di condivisioni, ha superato i 1.800 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-ambulanza-per-la-vita

Redazione