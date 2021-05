BAM – BIBLIOTECA DEGLI ALBERI MILANO: laboratori, sport e divertimento per bambini e ragazzi, per tutto l’anno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2021- Il ricco programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto di Fondazione Riccardo Catella, presta grande attenzione ai bambini e alle loro famiglie, proponendo momenti dedicati tra laboratori e lezioni di sport, per tutte le fasce di età.

Tra i principali appuntamenti mensili del 2021 continua il ciclo di workshop ORTI KIDS: un percorso per giovani ortistiper permettergli di scoprire i colori e i segreti della natura tra ortaggi, fiori e piante tintoree. Laboratori all’aria aperta per imparare a coltivare e a rispettare la natura.

Tutti i workshop si tengono una domenica al mese nell’Area Carpini di BAM e sono divisi in due turni (1-3 anni alle ore 10; 4-8 alle ore 11). Di seguito tutti i laboratori dell’anno:

6 giugno – “Giocando nei campi di grano” , un laboratorio dedicato alla scoperta dei cereali: dal fiore alla foglia, fino al chicco

, un laboratorio dedicato alla scoperta dei cereali: dal fiore alla foglia, fino al chicco 4 luglio – “L’importanza del riciclo” , un workshop dedicato al riciclo e alla sua importanza, per imparare a valorizzare i materiali di scarto per renderli nuovamente beni preziosi

– , un workshop dedicato al riciclo e alla sua importanza, per imparare a valorizzare i materiali di scarto per renderli nuovamente beni preziosi 1 agosto – “Summer Veg Art” , un laboratorio creativo durante il quale i bambini si divertiranno a colorare con cubetti di ghiaccio colorati con vegetali e spezie naturali

– , un laboratorio creativo durante il quale i bambini si divertiranno a colorare con cubetti di ghiaccio colorati con vegetali e spezie naturali 12 settembre – “Vendemmia che passione” , i bambini impareranno a pigiare l’uva in vasche di legno naturale per produrre il succo d’uva che potranno portare a casa

– , i bambini impareranno a pigiare l’uva in vasche di legno naturale per produrre il succo d’uva che potranno portare a casa 24 ottobre – “Foliage autunnale” , le foglie si trasformeranno in pennelli naturali con cui dipingere

– , le foglie si trasformeranno in pennelli naturali con cui dipingere 7 novembre – “Lo yoga del letargo” , prime lezioni di yoga per scoprire i lenti movimenti degli animali pronti ad andare in letargo prima dell’inverno

– , prime lezioni di yoga per scoprire i lenti movimenti degli animali pronti ad andare in letargo prima dell’inverno 5 dicembre – “La luce del solstizio d’inverno”, un workshop per creare il proprio quadro luminoso giocando con il contrasto tra buio e luce, proprio come nel solstizio d’inverno

Un’ulteriore occasione di educazione e divertimento sono i BAM Season Days, le giornate con cui BAM celebra il susseguirsi delle stagioni.

Il primo appuntamento è domenica 20 giugno con Hello Summer! che rende omaggio alla Terra e alla Musica. La giornata si apre con “Il mosaico del mondo”, un progetto di arte partecipata tra il pubblico, gli studenti di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera e i giovani musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Hello Summer! prosegue con “Armonie del pianeta Terra”, un picnic nel Parco accompagnato dalla musica del pianista Luigi Palombi. Nel pomeriggio, è previsto il workshop “Musica e gioco – I linguaggi che uniscono” interamente dedicato ai più piccoli. Un appuntamento didattico sugli strumenti musicali con il vibrafonista e compositore Danilo Mineo e il percussionista Pasquale Mirra, seguito da un laboratorio per costruirne uno con materiali di recupero. La Festa d’Estate si conclude con un concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura: undialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei.

Domenica 19 settembre BAM accoglie la nuova stagione con Benvenuto autunno!, una giornata interamente dedicata al teatro e agli uccelli. Al mattino i bambini possono partecipare a “Lezioni di Volo”, un laboratorio collettivo per costruire gli uccelli di uno stormo con materiali di riciclo. Segue un picnic nel Parco animato dalle incursioni di spettacolari trampolieri. La giornata si conclude con “La città ideale”, una riflessione sull’ambiente attraverso una performance teatrale a stazioni nel Parco con la comicità di Aristofane.

Ultimo BAM Season Day dell’anno è Winter Day, in programma per domenica 19 dicembre. Una giornata di festa per celebrare l’acqua nelle sue varie forme, attraverso l’arte cinematografica e i nuovi media. Per i bambini BAM propone “Drops of life”, un percorso interattivo di realtà aumentata dedicato all’acqua. Più tardi è prevista una caccia al tesoro per famiglie, per ritrovare e scoprire il capolavoro di animazione russo La Regina delle Nevi. In alternativa, i bambini possono partecipare a una serie di visite guidate a tappe con mini laboratori scientifici sulla chimica e la fisica dell’acqua a cura di esperti biologi. La giornata si conclude con un inedito programma di cortometraggi sempre incentrati sul tema dell’acqua.

BAM pensa anche ai più grandi con lezioni di parkour, appuntamenti gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Un’occasione per apprendere le tecniche dell’acrostreet attraverso esercizi e giochi progressivi adatti all’età. Un modo per divertirsi e mettersi alla prova con i propri limiti e punti deboli per imparare a superarli. I ragazzi possono seguire anche lezioni mensili di AirBadminton, per conoscere le tecniche di questa antichissima disciplina olimpica.