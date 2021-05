N.A.I.P. NESSUN TOUR IN PARTICOLARE: al via da Milano il 18 giugno

(mi-lorenteggio.com) Dopo essere stato la rivelazione dell’ultimo X Factor, N.A.I.P. porta la sua unicità di cantautore e performer finalmente sui palchi di tutta Italia.

“Sono una persona affamata di palco, e il palco è mancato tanto a tutti, agli artisti e agli spettatori. Ho avuto il privilegio di averne uno quando nessuno ce l’aveva, ovvero durante X-Factor, questa cosa non la dimenticherò mai, ma appena finito il programma ho sofferto molto il non poter andare in tour, mi sentivo come su un trampolino, pronto per tuffarmi, ma con davanti una piscina vuota. Ora la piscina sta finalmente tornando a riempirsi e io dal trampolino non sono mai sceso, anzi, è da mesi che penso al tuffo: l’ho immaginato carpiato, con capriole, di testa, di pancia, in tutti i modi”.

Partirà da Milano il 18 giugno “Nessun tour in particolare”: un live che sarà come un’esplosione di istinto ed energia, ogni tipo di energia, ogni tipo di colore. Uno spettacolo violento e felice, intenso, intimo e puro, esposto all’errore e a qualsiasi cosa possa accadere di imprevisto.

Uno spettacolo atteso ed inedito in cui poter ascoltare dal vivo i brani del suo primo Ep “Nessun disco in particolare” pubblicato da Sony Music Italia: un esordio potentissimo disseminato lungo tracce che hanno fatto incontrare il pop e il cantautorato all’italiana con la jungle, la bass music, la psytrance ma anche degli intensi omaggi musicali: “molta musica, non necessariamente troppe parole”.

Il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti farà tappa a Milano (18 giugno Spaghettiland Festival), a Pesaro (20 giugno, 57a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro), a Roma (25 giugno, Festival della filosofia – Musica e parole), a Ruvo di Puglia (BA) (29 luglio, ISS! Fest), a Pergine Valsugana (Tn) (2 luglio, Pergine Festival), a Bologna (17 luglio, Dumbo Summertime/Fine Fame), a Lugano (14 agosto, Longlake/Buskers Festival) e infine a Rimini (25 agosto, Meeting music contest).

Si tratta delle prime date annunciate, a cui presto si aggiungeranno altri appuntamenti. N.A.I.P. è l’acronimo di “Nessun artista in particolare”, il progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri: un’operazione delicata, rischiosa, audace; una grande capacità performativa al servizio di una scrittura innovativa, fortemente identitaria e scevra di etichette musicali.

Il suo nome è un manifesto di intenti, una proposta provocatoria e disturbante, ma fortemente radicata con la narrazione del cantautorato italiano dell’età dell’oro.

Octapad, synth, chitarra e voce sono gli strumenti che entrano in un vortice di ripetizioni generate da una loop station, così i mantra di “Bravi nel Breve”, di “Oh Oh Oh”, di “Partecipo” prendono vita, diventando brani ipnotici che dopo ogni ascolto si fissano in testa: su tutti il singolo “Attenti al Loop”.Finalista a X Factor 2020, il suo percorso – all’interno del format televisivo – è stato all’insegna della sperimentazione sonora, di un’innata capacità creativa, che gli ha permesso di sviluppare un viaggio musicale profondamente contemporaneo e multiforme.

Info e prevendite www.vivoconcerti.com