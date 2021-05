«On talent inscì foeura de misura» Carlo Porta nel bicentenario della morte (1821-2021)

27 e 28 maggio

Università Statale di Milano

Dai palazzi delle damazze aristocratiche alle case di ringhiera, dal loggione della Scala alle sale da ballo, dalle preghiere in una chiesa alle voci che si rincorrono per le strade, il talento «fuori misura» di Carlo Porta rianima per i suoi lettori la frizzante Milano del primo Ottocento. Se ne parlerà il 27 e 28 maggio in un convegno scientifico interamente dedicato al miglior poeta della tradizione dialettale milanese. L’appuntamento inaugura le iniziative del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta (1821-2021).

Diretta streaming nella sezione Cultura del canale “InComune-WebTV” del Comune di Milanohttps://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta (1821-2021), istituito dal MiC, è promosso dal Comune di Milano con il concorso di Regione Lombardia, Università Statale di Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Biblioteca Braidense, Archivio di Stato di Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Associazione Culturale Biblioteca Famiglia Meneghina-Società del Giardino, Piccolo Teatro di Milano, Divisione Cultura Repubblica e Canton Ticino, Sistema Bibliotecario Ticinese.