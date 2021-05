Teatro a Buccinasco, “LIKE” all’Auditorium Fagnana

In scena Laura Negretti, Alessandro Quattro e Silvia Ripamonti (Teatro in Mostra) mercoledì 2 giugno alle ore 20.30. Ingresso 5 euro, su prenotazione: prenotazionieventi@comune.buccinasco.mi.it

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 27 maggio 2021 – Ci riproviamo! Andrà in scena mercoledì 2 giugno alle ore 20.30 all’Auditorium Fagnana di via Tiziano 7 a Buccinasco lo spettacolo teatrale “LIKE”, programmato il mese scorso e purtroppo annullato.

L’Associazione culturale Teatro in Mostra presenta il progetto teatrale di Laura Negretti, drammaturgia di Magdalena Barile e regia di Filippo Renda. Sul palco, Laura Negretti, Alessandro Quattro e Silvia Ripamonti.

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

L’ingresso a teatro sarà SOLO su prenotazione, al costo di 5 euro da pagare all’ingresso. I posti saranno limitati, nel rispetto della normativa anti Covid. Per prenotare scrivere una mail entro martedì 1 giugno alle ore 16 all’indirizzo: prenotazionieventi@comune.buccinasco.mi.it

Per informazioni: 02 45797.272-345.

LO SPETTACOLO

“Like” racconta la storia di Laika, una donna qualunque in una città qualunque. Un mondo apparentemente gioioso dove tutti si sorridono e si vogliono tanto bene. Una iper-realtà fatta di colorisaturi e sorrisi smaglianti, organizzata secondo precise gerarchie stabilite dal potente social network Dharma, a cui tutti (o meglio, quasi tutti) sono felicemente costretti ad essere iscritti.

Tutto dipende dai “like”, costantemente visibili:chiunque può votare la popolarità degli altri grazie alla tecnologia all’interno di telefoni intelligenti installati direttamente sul palmo della mano che consentono di visualizzare 24 ore su 24 il nome e il punteggio di tutti. Ma c’è un particolare inquietante: il punteggio, i “like”, dà valore alla persona in quanto tale in tutti gli aspetti della vita dal barin cui puoi andare a bere il caffè alla casa che puoi comprare fino agli amici e al lavoro che puoi avere.

Un futuro distopico e apparentemente lontano da noi ma in realtà sorprendentemente e paurosamente simile al mondo di oggi.

V,A,