Buccinasco. Rapina in banca, dipendente colta da malore

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 maggio 2021 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, presso la filiale della Banca Carige, nella centralissima piazza San Biagio, mentre la banca era chiusa al pubblico, una banda di malviventi è riuscita ad entrare nella banca, dopo aver fatto un buco nel muro. Una volta all’interno, tenendo in scacco i dipendenti, sono riusciti ad asportare valori e contanti per un cifra ancora in fase di stima, riuscendo, poi, a darsi alla fuga.

Una volta usciti dalla banca, è scatto l’allarme antirapina e sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine. Una donna di 39 anni, in stato di shock, è stata trasportata con un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano. Nessun ferito.

Scattate sin da subito le indagini per risalire agli autori e al vaglio degli inquirenti, fondamentali, saranno le immagini dei circuiti di videosorveglianza sia della banca che di quella cittadina.

V. A.