Buccinasco. Incendio nella notte, palestra avvolta e distrutta dalle fiamme

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 maggio 2021 – Stanotte, un violento incendio ha distrutto la palestra Fit Boutique, via degli Alpini, 48. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, ma, le fiamme rapidamente hanno avvolto l’intera struttura. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco per risalire all’origine e alle cause del rogo.

“Il nostro sogno è finito nelle ceneri. Questo è quello che é successo questa notte ma non siamo riusciti a far nulla per evitare l’accaduto.Siamo a pezzi ma sappiamo di essere circondati da persone che ci vogliono bene” si legge sulla pagina social della palestra. Mentre, numerosi i messaggi di solidarietà ai titolari dell’attività sui social.

V. A.