Sestri. Al Riviera Film Festival anteprima I PROFUMI DI MADAME WALBERG

I PROFUMI DI MADAME WALBERG

(Les Parfums)

un film di

GRÉGORY MAGNE

con

EMMANUELLE DEVOS GRÉGORY MONTEL

EVENTO SPECIALE ANTEPRIMA NAZIONALE RIVIERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

DOMENICA 30 MAGGIO 2021

Cinema Ariston – via Eraldo Fico Vignola 12, Sestri Levante ore 14.30

Al pubblico presente in sala verrà offerta una piacevole, profumata sorpresa

Un’originale esperienza cinematografico-olfattiva, un incontro dei sensi, un’occasione per valorizzare la sinergia delle arti all’ insegna della bellezza e della condivisione. Questa è l’iniziativa promossa da Satine Film nell’ambito del suggestivo Riviera International Film Festival in collaborazione con Acqua di Sestri Levante – l’esclusivo brand di profumi ispirato alla cittadina ligure -, per presentare in anteprima nazionale il film I PROFUMI DI MADAME WALBERG.

Interpretata da Emmanuelle Devos (apprezzata interprete di Fai bei Sogni di Marco Bellocchio) e Grégory Montel (protagonista della serie di successo Netflix Chiami il mio agente!), questa inebriante, deliziosa commedia francese narra dell’incontro tra Anne Walberg, una raffinata e leggendaria creatrice di profumi, e Guillaume Favre, l’insolito e carismatico nuovo chauffeur che le è stato assegnato per accompagnarla durante le missioni. Tanto criptica, ermetica e distaccata lei, quanto socievole, aperto e curioso lui. È un mondo nuovo, quello dei profumi, che Guillaume osserva con stupore e meraviglia, un po’ perché prestando attenzione agli odori gli vengono in mente i profumi della sua infanzia, un po’ perché è affascinato dalla complessità del mestiere di “Naso”, dalla capacità degli esperti di riuscire a identificare in uno spicchio di limone la sua provenienza, la sua qualità, la sua “essenza” profonda. Ma per quanto l’aura misteriosa di Anne Walberg e il suo lavoro esercitino un’innegabile attrattiva su di lui Guillaume non è disposto ad accettare le bizze e il comportamento irriconoscente della signora….

I PROFUMI DI MADAME WALBERG è un racconto di due opposti che si incontrano e si scontrano, si allontanano e riavvicinano, ma, al tempo stesso si contaminano e trasformano creando insieme un “bouquet floreale” nuovo e prezioso. La complicità tra Anne e Guillaume è una composizione che associa gli opposti. proprio come i profumi!

Una Distribuzione SATINE FILM dal 10 giugno nelle sale cinematografiche italiane.