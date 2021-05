Solidarietà al Sindaco di Buccinasco da 100 tra associazioni, parrocchie, istituzioni e sindaci del territorio del sudovest di Milano

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 maggio 2021 – Riceviamo e pubblichiamo:

IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI DEL SIGNOR PAPALIA

Condanniamo con fermezza la rivendicazione del boss di ‘ndrangheta Rocco Papalia, che non ha niente a che

fare con la costruzione della comunità di Buccinasco. Le parole hanno un peso specifico e quelle usate dal

suddetto suggeriscono solo la storia criminale scritta nelle sentenze giudiziarie.

Il signor Papalia, che ha scontato una pena di oltre 25 anni di carcere e 2 anni in casa lavoro per una serie di reati, tra cui omicidio, traffico di droga e sequestro di persona, rivendica con fierezza l’aver costruito “mezza Buccinasco”, pretendendo quasi un debito di riconoscenza dell’intera Comunità, come se lui fosse un benefattore, dimenticando di ricordare il prezzo pagato dalla città in termini umani e sociali.

Le parole di Rocco Papalia sono un gravissimo atto contro lo Stato, contro il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti

e tutta la comunità di Buccinasco.

Se il signor Papalia non ritiene di dovere alla Città le scuse per tutto il male che ha fatto, è bene ricordargli ancora una volta che il tempo delle intimidazioni è finito e vigileremo perché non ricominci. Non abbiamo intenzione di abbassare la guardia e non accettiamo le sue minacce. Buccinasco e tutto il territorio del sudovest milanese e della Città Metropolitana di Milano hanno gli anticorpi dell’antimafia sociale e non c’è più spazio per l’arroganza mafiosa.



29 maggio 2021



Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione

Franco Mirabelli, Commissione Parlamentare Antimafia

Monica Forte, Presidente Commissione Antimafia Regione Lombardia

Professor Nando dalla Chiesa

ACLI Corsico

Associazione Ad Gentes

Associazione Ambiente Salute Alimentazione di Binasco

ANPI – Sezione di Buccinasco

ANPI – Sezione di Corsico

Associazione BuonMercato

Barbiana Impresa sociale

Caritas – Zona 6

Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi

CGIL Lombardia

CGIL Milano

CLUB Corsico Onlus

Contina Cooperativa sociale onlus

DescargaLabFuorimercato – Autogestione in movimento

Cooperativa I.E.S.

La Barriera

Legambiente – Circolo Il Fontanile Corsico – Buccinasco

Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Libera Masseria

Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra

Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli

Rimaflow

SOS Impresa – Milano

Stampo Antimafioso

Bottega equa e solidale Terra e Cielo

Una Casa Anche per Te

Ventunesimodonna Corsico

Parrocchie Decanato di Cesano Boscone

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e della Città Metropolitana di Milano

Arianna Censi, Vice Sindaca Città Metropolitana di Milano

Cesare Nai, Sindaco di Abbiategrasso

Flavio Crivellin, Sindaco di Albairate

Michela Palestra, Sindaca di Arese

Moreno Agolli, Sindaco di Arluno

Luca Elia, Sindaco di Baranzate

Lidia Reale, Sindaca di Basiglio

Angela Comelli, Sindaca di Bellinzago Lombardo

Riccardo Benvegnù, Sindaco di Binasco

Francesco Vassallo, Sindaco di Bollate

Patrizia Gentile, Sindaca di Bubbiano

Giuseppe Gandini, Sindaco di Calvignasco

Paolo Branca, Sindaco di Carpiano

Silvana Cantoro, Sindaca di Casarile

Roberto Maviglia, Cassano d’Adda

Michele Bona, Sindaco di Cassinetta di LugagnanoGiuseppe Pignatiello, Sindaco di Castano Primo

Ermanno Zacchetti, Cernusco sul Naviglio

Marco Sassi, Sindaco di Cerro al Lambro

Alfredo Simone Negri, Sindaco di Cesano Boscone

Luca Durè, Sindaco di Cisliano

Yuri Santagostino, Sindaco di Cornaredo

Stefano Martino Ventura, Sindaco di Corsico

Vito Penta, Sindaco di Dresano

Sergio Perfetti, Sindaco di Gaggiano

Lucia Mantegazza, Sindaca di Gessate

Omar Cirulli, Sindaco di Gudo Visconti

Sara Bettinelli, Sindaca di Inveruno

Antonella Violi, Sindaca di Lacchiarella

Lorenzo Radice, Sindaco di Legnano

Lorenzo Fucci, Sindaco di Liscate

Davide Serranò, Sindaco di Locate Triulzi

Pamela Tumiati, Sindaca di Masate

Rodolfo Bertoli, Sindaco di Melegnano

Marco Marelli, Sindaco di Morimondo

Primo Paolo de Giuli, Sindaco di Motta Visconti

Daniela Maldini, Sindaca di Novate Milanese

Nadia Verduci, Sindaca di Noviglio

Guglielmo Villani, Sindaco di Ozzero

Ezio Casati, Sindaco di Paderno Dugnano

Federico Lorenzini, Sindaco di Paullo

Maria Rosa Belotti, Sindaca di Pero

Paolo Festa, Sindaco di Pieve Emanuele

Ivonne Cosciotti, Sindaca di Pioltello

Silvio Luisetti, Sindaco di Pozzuolo Martesana

Angelo Bosani, Sindaco di Pregnana Milanese

Pietro Romano, Sindaco di Rho

Roberta Margherita Rosa Maietti, Sindaca di RodanoDaniele Del Ben, Sindaco di Rosate

Gianni Ferretti, Sindaco di Rozzano

Andrea Checchi, Sindaco di San Donato Milanese

Arianna Tronconi, Sindaco di San Zenone al Lambro

Angelo Cipriani, Sindaco di Sedriano

Sara Santagostino Pretina, Sindaca di Settimo Milanese

Nilde Moretti, Sindaca di Solaro

Diego Cataldo, Sindaco di Trezzano Rosa

Fabio Bottero, Sindaco di Trezzano sul Naviglio

Guido Sangiovanni, Sindaco di Vanzago

Andrea Cipullo, Sindaco di Vermezzo con Zelo

Carmela Manduca, Sindaca di Vernate

Dario Veneroni, Sindaco di Vimodrone

Luisa Salvatori, Sindaca di Vizzolo Predabissi

Sonia Margherita Belloli, Sindaca di Zibido San Giacomo

David Gentili, Presidente Commissione Antimafia Comune di Milano

Mauro Aggugini, Presidente Commissione Antimafia Comune di Arese

Jordan Angelo Cozzi, Presidente Commissione Antimafia Comune di Bollate

Gianluca Vitali, Presidente Commissione Antimafia Comune di Corsico

Alberto Spoldi, Presidente Commissione Antimafia Comune di Melegnano

Rita Ramponi, Presidente Commissione Antimafia Comune di Novate Milanese

Daria Castelli, Presidente Commissione Antimafia Comune di Paderno Dugnano

Marco Cozzi, Presidente Commissione Antimafia Comune di Pogliano Milanese

Yasmine Bale, Presidente Commissione Antimafia Comune di Rho

Vincenzo Lepori, Presidente Commissione Antimafia Comune di Rozzan