Villa Reale di Monza – Andrea Monti (Lega): «Candidiamo la Villa a Casa Italia in occasione dei giochi olimpici invernali»

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 maggio 2021- «La Villa Reale di Monza candidata a Casa Italia in occasione dei giochi olimpici invernali». La proposta è del vicepresidente del Carroccio al Pirellone Andrea Monti, brianzolo. Che spiega: «La Villa Reale di Monza è un importantissimo simbolo storico, identitario e culturale nelle tradizioni della nostra terra e non solo. Quale migliore riconoscimento dunque, in occasione della sua riapertura, se non la trasformazione in sede di rappresentanza per i giochi olimpici?».«Il Comune di Monza, su mio suggerimento, ha già approvato una mozione in questo senso in Consiglio comunale», prosegue il consigliere regionale leghista; «ora, come Gruppo Lega al Pirellone, stiamo lavorando in sinergia con l’assessore regionale Antonio Rossi, con il direttore del Consorzio Parco e Villa e con la Fondazione. A Palazzo Pirelli abbiamo già organizzato con quest’ultima un’audizione in V Commissione Territorio e Infrastrutture; in quell’occasione il rappresentante della Fondazione, Andrea Monti, aveva giudicato la nostra proposta un’idea interessante e aveva dichiarato che che si poteva lavorare alla costruzione di un dossier di candidatura».«Una candidatura importante, oggi che stiamo celebrando l’ennesima rinascita della nostra Villa, pronta a tornare al centro del mondo. La Villa Reale sarebbe perfetta per Casa Italia durante i giochi olimpici invernali, siamo fiduciosi che la sua bellezza e prestigio convincerà tutti», conclude Monti.

