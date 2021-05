Milano. 38enne ucciso a coltellate durante partita di calcetto; due feriti in zona San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2021 – Questa sera intorno alle ore 18.40, in via Del Ricordo, nella parte nord della città in zona Ponte Nuovo, un 38enne di nazionalità peruviana è stato accoltellato durante una rissa al termine di una partita di calcetto, mentre era insieme ad alcuni suoi connazionali, circa 60.

Il 38enne, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza e da un’automedica è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è deceduto. Mentre l’autore si è dato alla fuga.

Mezz’ora prima, alle ore 18,00, in piazza Monte Felterona, all’angolo con la via Carlo Dolci, in zona San Siro, per una lite tra due persone è spuntata un’arma da taglio: due i feriti trasportati in codice giallo al Fatebenefratelli e al Policlinico in codice giallo.

In entrambi gli episodi sono prontamente giunti gli uomini della Polizia di Stato che indagano per capire i moventi di entrambi i distinti episodi.

V. A.