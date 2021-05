Territorio e biblioteche: Fondazione Per Leggere compie 15 anni

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 30 maggio 2021- “La biblioteca non è un santuario per il culto dei libri, non è un tempio in cui bisogna bruciare ‘incenso letterario o dove la propria devozione al libro rilegato va espressa in base a dei rituali.

Una biblioteca, per parafrasare la celebre metafora di Socrate, dovrebbe essere la sala parto per la nascita delle idee, il luogo in cui la storia prende vita”. (Norman Cousins)

E qui un pezzetto di storia va certamente segnalato, infatti sono i quindici anni di vita della Fondazione per Leggere che celebra questo importante compleanno ricordando le tappe salienti che hanno caratterizzato il percorso di uno dei sistemi bibliotecari più grandi e importanti a livello nazionale.

È nel 2006 che nasce la Fondazione dalla fusione dei cinque sistemi fino ad allora esistenti, si mettono insieme tutti i dati, con grande lavoro di omologazione, e si avvia la formazione per 150 bibliotecari per uniformare le varie procedure.

A guardare indietro è un percorso ricco di successi e, appunto di idee innovative che vede oggi una realtà solida sotto tutti i punti di vista, costantemente alla ricerca di migliorie su tutti i fronti che possano influire positivamente sui servizi e sulla cultura dei cittadini. Fondazione Per Leggere raggruppa 60 biblioteche di pubblico servizio di 57 comuni del Sud Ovest milanese. Rispetto agli 850.000 documenti del 2006 oggi possiede l’impressionante mole di circa 3.500.000 tra documenti e risorse digitali e ha un sistema di catalogazione d’eccellenza che garantisce rapidità e precisione dei record. Fondazione Per Leggere ha sede a Palazzo Stampa ad Abbiategrasso dove trovano spazio la

biblioteca centrale e gli uffici tecnici, amministrativi e istituzionali.

Nel periodo 2006-2021 sono stati 16 gli ampliamenti e le ristrutturazioni delle biblioteche della rete

e in 20 comuni sono state realizzate nuove strutture.

Fondazione opera per un territorio dove risiedono circa 600.000 abitanti. Il numero degli iscritti è passato da 55.000 a quasi 200.000 iscritti. Oltre 1/3 della popolazione quindi è iscritta in biblioteca, superando la media nazionale dell’utilizzo delle biblioteche di pubblica lettura. Ha una propria linea editoriale, proprie scuole di formazione di alto livello, corsi per tutti e progetti mirati al sostegno e alla raccolta fondi per aiutare le persone che hanno difficoltà (per vari motivi) nella lettura.

In questi anni, sono stati circa 13 milioni i documenti presi in prestito dagli iscritti, con un trend in continua crescita del 4% annuo.

Dichiara il Presidente Gianfranco Accomando: “Fondazione Per Leggere, 15 anni dopo la sua nascita, è riconosciuta come uno tra i più innovativi sistemi bibliotecari italiani. E’ inoltre uno tra i più grandi e popolosi sistemi territoriali, uno tra i pochi a livello nazionale ad essersi dotato di una personalità giuridica e di una autonomia gestionale che ha permesso nel tempo di raggiungere traguardi solidi e importanti.

Il nostro è uno tra i cataloghi di pubblica lettura tra i più grandi, aggiornati e accurati. Noi stiamo continuando a progettare per migliorare i servizi e per arricchire, con tutte le biblioteche e le amministrazioni pubbliche, l’offerta culturale per i nostri cittadini. Pensiamo infatti che il nostro compito sia anche quello di aiutare a far crescere in qualità e quantità il valore delle biblioteche in seno alla società.”.

In questo breve video/slide la sintesi dei numeri di questa appassionante storia:

https://www.youtube.com/watch?v=tzbgi1HPpIQ

Tutto è anche sulla pagina https://www.fondazioneperleggere.it/fpl_15-anni

