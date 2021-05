A Rho il CIRCONFERENZE – Festival di circo e teatro di strada

Festival organizzato dall’Associazione Culturale Teatrale Duetti e ½ e dal Comune di Rho.

10,11,12,13 giugno 2021 -RHO- 7 edizione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 maggio 2021 – La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti.

Albert Einstein

E che cos’è il circo se non una continua ricerca d’equilibrio ? Come un funambolo che si destreggia sul filo, o un acrobata che cerca di atterrare a piè pari, o un giocoliere sempre alla ricerca di una armonia tra lanci e prese cercando la parabola perfetta.



E che cosa è stata la nostra vita in questo ultimo anno e mezzo se non una continua ricerca di equilibrio tra momenti di euforia sul balcone e di noia dopo aver visto l’ennesima serie spiaggiati sul divano.



In costante bilanciamento tra riunioni online, pane fatto in casa e figli dispersi nella D.a.d.

E allora vogliamo riprendere a muoverci, e lo facciamo a nostro modo in bicicletta, in monociclo, sui pattini, a testa in giù in verticale sulle mani!



E speriamo che Circonferenze riporti quella voglia di stare insieme, di emozionarsi davanti ad uno spettacolo dal vivo, tra applausi e risate. Tutto assolutamente gratuito, in presenza, all’aperto, rispettando le norme anti Covid, su prenotazione, a Rho, tra ville antiche, piste di pattinaggio, cortili nascosti e parchi lussureggianti.





L’ingresso a tutte le iniziative sarà libero e gratuito con prenotazione al sito

Il Festival si svolgerà nel rispetto di tutte le norme anti covid.

IN CASO DI PIOGGIA IL FESTIVAL SI TERRAʼ PRESSO LʼAUDITORIUM PADRE REINA

VIA MEDA, 20 RHO

PROGRAMMA:

Giovedì 10 giugno:

Parco di Villa Burba

Ore 21.30

Pillole del Mago Barnaba

Un fantasista del palco, tra battute surreali, e numeri di magia al limite della genialità, da non perdere.

Compagnia Borghetti/Vallin in

Lunatic Park

Debutto Nazionale

Uno spettacolo poetico dove i sogni più irrealizzabili diventano realtà, , tra numeri di equilibrismo inusuale, giocoleria soffice, musica dal vivo.





Venerdì 11 giugno:

Parco di Villa Burba

Ore 21.30

Marta Pistocchi e Alessandro Sicardi in

Toponomastica

Toponomastica è un teatro-canzone molto particolare che ci conduce alla scoperta di una città che troppo spesso non sappiamo guardare con occhi abbastanza attenti.



Sabato 12 giugno:

Piazza san Vittore

Ore 9,30

Biciclettata a cura della Fiab Rho arrivo a Villa Burba alla Cicloinstallazione

Parco di Villa Burba

Dalle ore 10.30 alle 18.00

Cicloinstallazione per Velocipedi Sonori a cura di Pane e Mate. L’entrata per questo evento è contingentata senza prenotazione



Ore 10.30 e 11.30 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti)

Compagnia Pane e Mate in “La Città e il Fiore”

Ore 17.30 e 19.00 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti)

Andrea Mineo in “Boato”

Uno spettacolo che unisce il teatro di strada, il clown e una ricerca personale sull’uso dei trampoli e dell’altezza come sfida.



Casa Magnaghi

Ore 17.30 e 19.00 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti)

Compagnia La Fabiola in “Attenti a quei due”

Un mondo, quello delle marionette a filo, che nell’immaginario collettivo è solitamente rivolto

unicamente ai bambini, ma che in realtà riesce a stupire tutti!

Piastra Polifunzionale di via De Amicis

Ore 19.00

Miss Jenny Pavone in “Waiting for the Miss”

Uno show dove leggiadria e goffaggine, circo e clownerie si mischiano in un’esperienza unica creando

un cocktail esilarante!

Parco di Villa Burba

Ore 20.00

Obelisco Production in “Si Può Vivere bene Senza Yoga”

Un reading di testi scritti e interpretati da Pleto Ple, riconosciuto come artista finalista al premio Exibart

2020. ( dai 14 anni )

Palco centrale parco di Villa Burba

Ore 21.30

Alessandro Vallin in “Il Palombaro”

Personaggio surreale che si muove tra gli uomini come fossero conchiglie, stelle marine, coralli o cavallucci marini

+

“Gran Galà, varietà comico circense musicale”

Giocolieri, clown, acrobati e musicisti si alternano sul palco di Villa Burba dando vita ad uno scoppiettante cabaret circense.



Pista di pattinaggio/Pattinodromo parco di Via Pirandello

Ore 21.30

Presentazione del progetto L’ULTIMA RUOTA

+

Andrea Vanni in “Super!Super!Super!”

Uno spettacolo che entra all’istante nel vivo attraverso l’immediatezza del suo personaggio, un improbabile supereroe.



+

Duo Kaos in “Time to Loop”

Spettacolo di circo contemporaneo che unisce con grande eleganza le discipline del mano a mano, della manipolazione di ruote e della bicicletta acrobatica.



Domenica 13 giugno:

Piazza san Vittore

Ore 9,30

Biciclettata a cura della Fiab Rho arrivo a Villa Burba

Parco di Villa Burba

Dalle ore 10.30 alle 18.00

Cicloinstallazione per Velocipedi Sonori a cura di Pane e Mate

L’entrata per questo evento è contingentata senza prenotazione

Parco di Villa Burba

Ore 10.30 e 11.30 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti)

Compagnia Pane e Mate in “Il Mio Posto è Qua”

Ore 17.30 e 19.00 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti)

Casa Magnaghi

Ore 17.30 e 19.00 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti)

Piastra Polifunzionale di via De Amicis

Ore 19.00

Parco di Villa Burba

Ore 20.00

Palco centrale parco di Villa Burba

Ore 21.30

+

Cia el Cruce in “Punto y Coma”

Questa coppia eccentrica rende vitale l’assurdo e trasforma il quotidiano in un’esperienza dalle

dimensioni straordinarie.

Pista di pattinaggio/Pattinodromo parco di Via Pirandello

Ore 21.30

+

Con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Bando Co_munità Vi_tali e

D_eterminate per il progetto “Sospesi” in partnership con Passi e Crinali e Scuola Mahler di Rho