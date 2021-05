Buccinasco, incendio alla palestra Fit Boutique, già ventimila euro raccolti con una sottoscrizione online

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 31 maggio 2021 – Quando venerdì notte i vigili del fuoco hanno spento le fiamme ormai era tardi: il locale della palestra Fit Boutique di Buccinasco, nell’hinterland di Milano, è andato completamente distrutto.

I proprietari, Gianluca Conti e la sua compagna, Chiara, che ha avuto un mancamento quando ha realizzato il danno, l’avevano rilevata e ristrutturata creando un centro di benessere e fitness molto frequentato nella cittadina. Che non si è fatta trovare impreparata dato che su GoFundMe, a poche ore dall’incendio, è partita una raccolta fondi che in poche ore ha già sfiorato i 20mila euro.

“Chiara è sempre stata molto disponibile nell’ospitare eventi per i nostri amati oli essenziali, vogliamo tornare ad organizzarli il prima possibile”. “Ragazzi splendidi, e motivati, molto professionali e solari! Diamogli una mano a ripartire perché se lo meritano”. “In bocca al lupo ragazzi per questo momento difficile e per una ripresa velocissima un piccolissimo contributo per tornare a sognare insieme”, si legge tra i messaggi dei 340 donatori che stanno aderendo alla raccolta, condivisa più di mille volte.

La campagna per sostenere Gianluca e Chiara è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/incendio-palestra-gianluchiara

V. A.